Monumenten van Oviedo en het Koninkrijk van Asturië (Spanje)







In de 9e eeuw werd het christendom in stand gehouden op het Iberisch schiereiland, onderdeel van het kleine Koninkrijk van Asturië. Hier werd een vernieuwende pre-Romaanse bouwstijl ontwikkeld, uniek omdat het noch een metamorfose van paleo-christelijke kunst, noch een kenmerk van Karolingische kunst was.

De hoogtepunten worden gevormd door de kerken in en rond de oude hoofdstad Oviedo: de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena, de Cámara Santa en San Julián de los Prados.

Bij de kerken hoort het bijzondere waterwerk La Foncalada.

De Asturische bouwstijl heeft grote invloed gehad op de religieuze architectuur van het schiereiland. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de monumenten van Oviedo. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/monuments-of-oviedo-and-kingdom-of.html