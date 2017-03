Nutter (Overijssel)







Nutter is een buurtschap in de Twentse gemeente Dinkelland in de Nederlandse provincie Overijssel. Nutter ligt ten noordwesten van Ootmarsum en ten zuidoosten van de natuurgebieden Springendal en Hazelbekke, in het gedeelte van Twente dat bekendstaat als 'de tuin van Nederland'. 5 foto's van Nutter in Overijssel. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/nutter-overijssel.html