Zwitserse Alpen Jungfrau-Aletsch (Zwitserland)

Het gebied Jungfrau-Aletsch is 53.900 hectare groot en toont de vorming van de Hoge Alpen, waaronder het deel met de meeste gletsjers en de grootste gletsjer in Eurazië. Het Alpengebied beschikt over een grote diversiteit aan ecosystemen, met inbegrip van successiestadia (voornamelijk door de terugtrekking van gletsjers als gevolg van de klimaatverandering).

De plek is van universele waarde, vanwege zowel haar schoonheid als de schat aan informatie over de vorming van bergen en gletsjers.

Maar ook vanwege klimaatveranderingen en ecologische en biologische processen.

Het indrukwekkende landschap speelt een belangrijke rol in de Europese kunst, literatuur, het bergbeklimmen en alpine toerisme.