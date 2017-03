Xanthos-Letoon (Turkije)







Xanthos, de hoofdstad van het oude Lycië, en het aangrenzende gebied van Letoon vormen een beroemd archeologische complex.

De stad toont de vermenging van Lycische tradities met Griekse invloeden, wat blijkt uit de vele epigrafische teksten die te vinden zijn op deze plek en uit de opmerkelijke grafmonumenten die hier bewaard zijn gebleven.

In Xanthos en Letoon zijn de langste en belangrijkste teksten in de Lycische taal te vinden: de meeste van hen zijn uitgehouwen in de rotsen of op grote monolieten.

Ze kunnen niet worden verplaatst en zijn de belangrijkste monumenten van een unieke Indo-Europese taal die lang geleden verdween.