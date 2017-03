Ruurlo (Gelderland)







Ruurlo is een dorp in de Gelderse Achterhoek, in de gemeente Berkelland. Het dorp Ruurlo werd per 1 januari 2005 samengevoegd met Borculo, Eibergen en Neede tot de nieuwe gemeente Berkelland. 5 foto's van Ruurlo in Gelderland. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/ruurlo-gelderland.html