Nationale parken Kluane, Wrangell-St. Elias, Glacier Bay en Tatshenshini-Alsek (Verenigde Staten)







Deze parken bestaan uit een indrukwekkend geheel van gletsjers en hoge bergen aan beide zijden van de grens tussen Canada (Yukon Territory en British Columbia) en de Verenigde Staten (Alaska). Er leven veel verschillende soorten planten en dieren.

De adembenemende natuurlandschappen zijn de thuisbasis voor vele grizzlyberen, kariboes en Dall-schapen.

Het hele terrein is een tektonisch actief en spectaculair gebied, waar natuurlijke processen de overhand hebben.

Zo bevatten de parken prachtige voorbeelden van ijsvorming en verandering in het landschap door toedoen van glaciale werking.

De plek bevat onder andere het grootste niet-polaire ijsveld ter wereld. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Kluane, Wrangell-St. Elias, Glacier Bay en Tatshenshini-Alsek in de VS. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/kluane-wrangell-st-elias-glacier-bay.html