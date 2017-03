Andere artikelen







Centrale gedeelte van de keizerlijke citadel van Thang Long - Hanoi (Vietnam)







De keizerlijke citadel van Thang Long werd gebouwd in de 11e eeuw door de dynastie Ly Viet ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van de Dai Viet. De citadel werd gebouwd op de overblijfselen van een uit de 7e eeuw daterend Chinees fort dat zich bevond op drooggelegd land, teruggewonnen van de Rode Rivierdelta van Hanoi.

Gedurende bijna 13 eeuwen was hier vrijwel onafgebroken het centrum van de regionale politieke macht gevestigd.

De keizerlijke citadelgebouwen weerspiegelen een unieke Zuid-Oost-Aziatische cultuur, kenmerkend voor de lagere Rode Riviervallei; een kruispunt tussen de invloeden uit China in het noorden en het oude koninkrijk van Champa in het zuiden.







