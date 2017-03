Vuren (Gelderland)







Vuren is een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland in de gemeente Lingewaal aan de rivier de Waal. Het dorp telt 2.110 inwoners, waarvan 240 in het buitengebied. 5 foto's van Vuren. ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/vuren-gelderland.html