Op het meest westelijke punt van het Australische continent ligt Shark Bay. Dit gebied met zijn eilanden en het land eromheen heeft drie uitzonderlijke natuurlijke kenmerken: enorme zeegrasbedden - met 4.800 km2 de grootste en rijkste ter wereld, een Dugong ('zeekoe')-bevolking van 11.000 en stromatolieten - algenkolonies behorende tot de oudste levensvormen op aarde.

Shark Bay is ook de thuisbasis van vijf bedreigde zoogdieren.

Verder zijn er in de baai bultruggen, zuidkapers, tuimelaars en groene en onechte karetschildpadden te vinden.

En natuurlijk grote aantallen haaien; walvis-, tijger- en hamerhaaien worden hier vaak gespot.