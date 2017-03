Ysselsteyn (Limburg)







Ysselsteyn is een dorp in de gemeente Venray in de provincie Limburg. Het is een ontginningsdorp.

Het dorp telde op 1 januari 2016 2.260 inwoners. 5 foto's van Ysselsteyn. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/ysselsteyn-limburg.html