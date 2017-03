Hoe zwaar was de eerste laptop?







Meer dan je op de meeste vluchten in je koffer mag stoppen. De IBM 5100, die bekend staat als de eerste draagbare computer, woog 25 kilo.

Het apparaat uit 1975 had een geheugen (RAM) van 16 tot 64 kB.

