Neolithische vuursteenmijnen te Spiennes (Mons) - (Belgie)







De neolithische vuursteenmijnen in Spiennes beslaan meer dan 100 hectare en bestaan uit twee krijtplateaus gescheiden door de Trouille vallei. Het zijn de grootste en oudste concentratie van oude mijnen in Europa.

Ze zijn opmerkelijk vanwege de diverse gebruikte extractietechnieken en het feit dat ze rechtstreeks gekoppeld zijn aan een nederzetting uit dezelfde periode.

De mijnen waren vele eeuwen lang in bedrijf en illustreren hoe de prehistorische mens zich ontwikkelde en aanpaste op technologisch gebied.

De grote deposito's mijnmateriaal waren van essentieel belang voor de productie van instrumenten en werktuigen en daarmee voor de culturele evolutie in het algemeen.