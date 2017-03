Nationaal park Serra da Capivara (Brazilie)







Er zijn meer dan 300 archeologische vindplaatsen gevonden in het park dat ligt in de buurt van de stad São Raimondo Nonato. Het grootste deel hiervan bestaat uit rots- en muurschilderingen van zo'n 50.000 tot 30.000 jaar geleden.

Ze zijn het overweldigende bewijs van een van de oudste menselijke gemeenschappen van Zuid-Amerika.

Bovendien zijn tijdens het ontcijferen van de iconografie van deze rotstekeningen, belangrijke aspecten van religieuze overtuigingen en gebruiken van de toenmalige bewoners ontdekt.

De geologische formaties en gevonden resten van dieren tonen aan dat de omgeving in de ijstijd heel anders was dan de huidige semi-aride omstandigheden.