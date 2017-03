Dwarsgracht (Overijssel)







Dwarsgracht is een kern in de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel. De plaats ligt ongeveer 3 kilometer ten westen van Giethoorn.

