SGang Gwaay (Ninstints - Canada)







Het dorp Ninstints (Nans Dins) ligt op een klein eiland voor de westkust van de Koningin Charlotte Eilanden (Haida Gwaii). Het dorp werd bezet tot kort na 1880.

De overblijfselen zijn uniek in de wereld, een 19e-eeuws Haida dorp waarvan de ruïnes van huizen en gedenkteken- of mortuariumpalen de kracht en de artisticiteit illustreren van de Haida samenleving.

Het gebied draagt een unieke getuigenis van de verdwenen beschaving van de Haida Indianen, een stam die voornamelijk leefde van de jacht en de visserij in de archipel.

De Haida cultuur werd gekenmerkt door de relatie van de indianen met land en zee en hun mondelinge tradities.