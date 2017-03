Andere artikelen







Christiansfeld is gesticht in 1773 in Zuid-Jutland. De site is een voorbeeld van een geplande nederzetting van de Moravische Kerk, een Lutherse vrije congregatie gecentreerd rond Herrnhut, Saksen.

De stadsplanning vertegenwoordigt het protestantse stedelijke ideaal en is opgebouwd rondom een centraal kerkplein.

De architectuur is homogeen en zonder opsmuk, met gebouwen in gele baksteen en rode pannendaken.

De democratische organisatie van de Moravische Kerk, met zijn baanbrekende egalitaire filosofie, wordt uitgedrukt in haar humanistische stadsplanning.

De nederzetting staat open naar landbouwgronden in de omgeving en bevat belangrijke gebouwen voor het algemeen welzijn, zoals grote gemeenschappelijke huizen voor weduwen en ongehuwde mannen en vrouwen.

