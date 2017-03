Hupsel (Gelderland)







Hupsel is een buurtschap in de gemeente Berkelland. Tot 1 januari 2005 behoorde de buurtschap tot de gemeente Eibergen.

Hupsel grenst in het zuiden aan Groenlo, in het noorden en oosten aan Eibergen en de Holterhoek en in het westen aan de buurtschap Olden Eibergen. 5 foto's van Hupsel. ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/hupsel-gelderland.html