Wadi Al-Hitan (walvisvallei) - Egypte

Wadi Al-Hitan – de walvisvallei in de westelijke woestijn van Egypte – bevat waardevolle fossiele resten van de vroegste, nu uitgestorven onderorde van walvissen: archaeoceti (oerwalvissen). De fossielen vormen een belangrijke schakel in de evolutie: de opkomst van de walvis als zeezoogdier dat voortkomt uit een vroeger leven als landdier.

Dit is de belangrijkste plaats waar deze evolutionaire fase getoond wordt.

De fossielen van Al-Hitan tonen de jongste archaeocetes, in de laatste fase van het verlies van hun achterpoten.

Het aantal, de concentratie en de kwaliteit van dergelijke fossielen is uniek, net als de toegankelijkheid en de ligging in een aantrekkelijk en beschermd landschap.