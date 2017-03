Noirmoutier: Deze weg in Frankrijk verdwijnt twee keer per dag onder water







Ben je van plan binnenkort Frankrijk te bezoeken? Let dan goed op of de wegen veilig zijn en dat ze niet zomaar verdwijnen onder je voeten.

Dat kan bij de oversteek bij Beauvoir-sur-Mer naar het eiland Noirmoutier namelijk wel eens het geval zijn…

Deze 4 kilometer ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/03/noirmoutier-deze-weg-in-frankrijk.html