Kathedraal van Canterbury, Sint Augustinus abdij en kerk van Sint Martin (Canterbury - England)







Canterbury ligt in Kent en is sinds bijna vijf eeuwen de zetel van de geestelijk leider van de Kerk van Engeland.

Aartsbisschop Thomas Becket werd in 1170 vermoord in de kathedraal van Canterbury, mede hierdoor is Canterbury van belang als pelgrimsoord.

Na de moord en de heiligverklaring van Becket transformeerde de kathedraal en trok pelgrims uit heel Europa.

Andere belangrijke Canterbury-monumenten zijn de bescheiden kerk van Sint Martin (de oudste kerk in Engeland) en de ruïnes van de Sint Augustinus abdij (een herinnering aan de evangeliserende rol van deze heilige in de Heptarchie vanaf 597).