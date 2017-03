Paleis en park van Fontainebleau (Frankrijk)

Het middeleeuwse koninklijke jachthuis van Fontainebleau werd vanaf de 12e eeuw gebruikt door de koningen van Frankrijk.

Het staat in het hart van een uitgestrekt bos in de regio Île-de-France.

In de 16e eeuw heeft François I het koninklijke complex getransformeerd, uitgebreid en verfraaid omdat hij er een ‘Nieuw Rome’ van wilde maken.

Vanaf toen was het een van de belangrijkste en meest prestigieuze verblijfplaatsen van het Franse Hof.

Het Italiaansachtige paleis is omgeven door een immens park en combineert Renaissance en Franse artistieke tradities.

De architectuur en inrichting van het Paleis van Fontainebleau hebben grote invloed uitgeoefend op de artistieke evolutie in Frankrijk en Europa.

