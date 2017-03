Andere artikelen







Dom van Sint Maria en Sint Michaëlskerk in Hildesheim (Duitsland)







De Sint Michaëlskerk werd gebouwd tussen 1010 en 1020 volgens een symmetrisch ontwerp met twee apses, kenmerkend voor de Ottoonse romaanse kunst in het oude Saksen. Het interieur – met name het houten plafond en het geschilderde stucwerk, de beroemde bronzen deuren en de Bernward bronzen kolom – de eerste gietsels van deze grootte sinds de oudheid zijn van uitzonderlijk belang.

Dat geldt ook voor de schatten van de dom van Sint Maria, waaronder de bronzen kroonluchter uit 1060 met een diameter van zes meter.

Zowel de kerk als de dom gelden als voorbeelden van de romaanse kerken van het Heilige Roomse Rijk. De vijf mooiste wallpapers van de kerken van Hildesheim in Duitsland. meer http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/st-marys-cathedral-and-st-michaels.html



Artikel links http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/st-marys-cathedral-and-st-michaels.html



Geplaatst op 21 maart 2017 11:01 en 6 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.