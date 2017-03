Mussel (Groningen)

Mussel is een dorp in de gemeente Stadskanaal in de provincie Groningen.

Het dorp heeft ongeveer duizend inwoners.

Mussel is een betrekkelijk jong dorp.

Het is ontstaan in de negentiende eeuw op een zandrug in het veengebied langs de Mussel-Aa.

5 foto's van Mussel. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/mussel-groningen.html