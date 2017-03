Vroegchristelijke en Byzantijnse monumenten van Thessaloniki (Griekenland)







De provinciale hoofdstad en zeehaven Thessaloniki werd in 315 voor Christus gesticht.

Het was een van de eerste bases voor de verspreiding van het christendom.

Er zijn prachtige christelijke monumenten te bewonderen, waaronder kerken.

Sommige zijn gebouwd naar het patroon van het Griekse kruis, andere als een basiliek met drie schepen.

Gebouwd gedurende een lange periode, vanaf de 4e tot de 15e eeuw, vormen ze een diachronische typologische serie, die grote invloed had in de Byzantijnse wereld.

De mozaïeken van de rotonde - Sint Demetrius en Sint David - behoren tot de grote meesterwerken van de vroege christelijke kunst.