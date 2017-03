Nationaal park Keoladeo (India)







Dit voormalige reservaat werd eind 19e eeuw door de Maharaja’s gebruikt om op eenden te jagen. Nu is het één van de grootste overwintergebieden voor een groot aantal watervogels uit Afghanistan, Turkmenistan, China en Siberië.

Er komen 364 vogelsoorten voor in dit park, waaronder de zeldzame Siberische kraanvogel.

Keoladeo ligt in de staat Rajasthan en wordt ook geroemd vanwega het grote aantal permanent aanwezige broedende vogels.

Het is een groene oasis vol wilde dieren, gesitueerd in een druk - door mensen - bewoond landschap.

Dit 'Vogelparadijs' heeft zich ontwikkeld tot een natuurlijk drasland en werd in 1982 uitgeroepen tot nationaal park.