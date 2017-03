Droomland: Eldorado







Er zijn plaatsen waar niemand ooit is geweest en waar je ook onmogelijk zou kunnen komen. Toch zijn ze ons taalgebruik binnengeslopen. De legende van Eldorado is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, toen Spaanse veroveraars op goudjacht waren in Zuid-Amerika.

Van Indianen hoorden ze het verhaal over een man (El Dorado, 'de vergulde') die bedekt was met een laag goudstof.

Hij zou in een gebied wonen waar goud in overvloed aanwezig was.

