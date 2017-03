San Gimignano (Italie)







‘San Gimignano delle belle Torri’ ligt in Toscane – 56 kilometer ten zuiden van Florence – en diende als belangrijk schakelpunt voor pelgrims die reisden naar of vanuit Rome over de Via Francigena. De patricische families die over de stad heersten hebben ongeveer 72 torenhuizen gebouwd (sommigen wel 50 meter hoog), als symbool van hun rijkdom en macht.

Hoewel er nu nog slechts 14 overeind staan, heeft San Gimignano haar feodale sfeer en uitstraling behouden.

De stad illustreert een middeleeuwse beschaving omdat het alle typische stedelijke structuren bij elkaar brengt: pleinen, straten, huizen, paleizen, waterputten en fonteinen.

