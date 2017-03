Droomland: de Filistijnen







Er zijn plaatsen waar niemand ooit is geweest en waar je ook onmogelijk zou kunnen komen. Toch zijn ze ons taalgebruik binnengeslopen. Van de Filistijnen, een zeevarend volk dat in de 11e en 12e eeuw voor Christus leefde in wat nu zo'n beetje de Gazastrook en omgeving is.

De Filistijnen en de Israëliërs waren aartsvijanden die elkaar jarenlang bevochten.

De Filistijnen hadden daarbij het voordeel dat ze betere wapens hadden: zij hadden geleerd ijzer te bewerken, terwijl de Israëliërs het nog met koperen en bronzen wapentuig moesten doen.

Het is denkbaar ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/03/droomland-de-filistijnen.html