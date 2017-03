Itsukushima Shinto heiligdom (Japan)







Het eiland Itsukushima in de Seto binnenzee is een heilige plaats van het shintoïsme sinds de vroegste tijden. Er zijn vermoedens dat het Itsukushima heiligdom werd opgericht in 593, hoewel het bestaan ervan niet is bevestigd tot 811.

Het huidige heiligdom dateert uit de 12e eeuw en de harmonieus geplaatste gebouwen – gebouwd aan de voet van de berg Misen – tonen grote artistieke en technische vaardigheid.

Het heiligdom speelt in op de contrasten in kleur en vorm tussen de bergen en de zee en illustreert het Japanse concept van landschappelijke schoonheid, die de natuur en menselijke creativiteit combineert.