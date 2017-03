Swifterbant (Flevoland)

Swifterbant is een dorp en een wijk in de gemeente Dronten, in de provincie Flevoland.

Het dorp heeft 6381 inwoners, in 1972 nog slechts 2870 inwoners.

Swifterbant werd in 1957 ontworpen in de vanaf 1950 drooggelegde polder Oostelijk Flevoland.

5 foto's van Swifterbant. ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/swifterbant-flevoland.html