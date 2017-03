Mazagan (El Jadida) - (Marokko)







De vesting van Mazagan – nu onderdeel van de stad El Jadida – ligt 90 kilometer ten zuidwesten van Casablanca. Het werd begin 16e eeuw gebouwd als een versterkte kolonie aan de Atlantische kust en was een van de eerste Portugese nederzettingen in Afrika op de route naar India.

In 1769 werd Mazagan overgenomen door de Marokkanen.

De overgebleven Portugese gebouwen zijn het waterreservoir en de Hemelvaartskerk, gebouwd in de Manuelstijl van de laatgotische architectuur.

De stad is een mooi voorbeeld van de uitwisseling van invloeden tussen Europese en Marokkaanse culturen, weerspiegeld in de architectuur, technologie en stedenbouw. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Mazagan in Marokko. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/city-of-mazagan-el-jadida-morocco.html