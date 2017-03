Droomland: Zevende hemel







Er zijn plaatsen waar niemand ooit is geweest en waar je ook onmogelijk zou kunnen komen. Toch zijn ze ons taalgebruik binnengeslopen. Waar komt het vandaan?

Uit de kabbala, een oude Joodse leer waarin sprake was van de 7 hemelen.

De hoogste, waar God en de belangrijkste engelen verbleven, was de heerlijkste.

