Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) - Nederland







De Beemster Polder dateert uit het begin van de 17e eeuw. De polder heeft zijn goed geordende landschap van akkers, wegen, kanalen, dijken en nederzettingen – aangelegd volgens de principes van de klassieke en Renaissance-planning – behouden.

De Beemster laat heel goed zien hoe Nederlanders grote delen van het land hebben drooggelegd.

Deze droogmakerij is opgezet omdat het water de steden bedreigde en er behoefte was aan meer landbouwgrond.

Om het meer werd een stevige dijk van 42 kilometer gelegd en daaromheen groef men een ringvaart.

Met 43 windmolens werd het meer vervolgens leeggepompt.

Op 19 mei 1612 was de polder droog. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Beemster Polder in Nederland. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/droogmakerij-de-beemster-beemster.html