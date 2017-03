Auckland Botanic Gardens (Manurewa - Nieuw-Zeeland)







Auckland Botanic Gardens is een 64-hectare grote botanische tuin in Manurewa, South Auckland, Nieuw-Zeeland, eigendom van Auckland Council. De eerste aankoop van grond door de Auckland Regional Authority (ARA) - voorloper van Auckland Regional Council (ARC) - dateert uit 1968.

Ontwikkelingen zijn in 1973 begonnen.

De tuin werd officieel geopend voor het publiek in 1982..

Het heeft nu meer dan 10.000 planten.