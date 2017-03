Vught (Noord-Brabant)

Vught is een gemeente in het noorden van de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch.

De gemeente telt 26.014 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van ruim 34 km² met nauwelijks water.

5 foto's van Vught. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/03/vught-noord-brabant.html