Lima (Peru)







Lima wordt ook wel de ‘Stad van de Koningen’ genoemd. Hoewel aardbevingen Lima zware schade toebrachten, was het tot halverwege de 18e eeuw de hoofdstad en belangrijkste stad van de Spaanse landen in Zuid-Amerika.

Veel van de gebouwen zijn het resultaat van de samenwerking tussen lokale ambachtslieden en anderen uit de Oude Wereld.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Klooster van San Francisco, het grootste klooster van dit type in dit deel van de wereld.

Lima werd op 5 januari 1535 gesticht en speelde vanaf 1542 een leidende rol in de geschiedenis van de Nieuwe Wereld. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Lima in Peru. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/03/lima-peru.html