Groene ogen

‘’Zo,’’ buldert een harde stem door de gang van het verzorgingshuis.

‘’Zo’n knappe uitvaartverzorger heb ik nog nooit gezien.”

Ze loopt mijn kant op met een grote lach op haar gezicht en geeft mij een hand.

‘’Hoi, ik ben het nichtje van de overledene.”

Voor me staat een vrouw die zeker vijftien jaar ouder is.

Lichtgetint met fel groene ogen.

Een bijzondere verschijning, al is het maar vanwege haar mooie oogopslag.

In de maanden die zouden volgen zouden onze wegen zich nog een aantal maal kruisen.

Eerst overlijdt haar tante in augustus, een paar maanden later haar nichtje (december), vlak daarna haar oom (maart).

Elke keer word ik gebeld om de uitvaart te verzorgen. ..... https://www.monuta.nl/vestiging/fieggen/actueel/groene-ogen/