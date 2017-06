Vredeskerken in Jawor en Świdnica (Polen)







De Vredeskerken in Jawor en Świdnica zijn de grootste houten religieuze gebouwen in Europa. Beide kerken zijn ontworpen door de architect Albert von Sabisch.

Ze werden halverwege de 17e eeuw gebouwd in het voormalige Silezië, te midden van de religieuze strijd die volgde op de Vrede van Westfalen.

De kerken getuigen van de zoektocht naar godsdienstvrijheid en zijn een zeldzame uiting van Lutherse ideologie in een vormentaal die over het algemeen geassocieerd wordt met de Katholieke Kerk.

Een blijk van uitzonderlijke tolerantie van de katholieke Habsburgse keizer richting de protestantse gemeenschappen in Silezië in de periode na de Dertigjarige Oorlog in Europa. De vijf mooiste wallpapers van de vredeskerken in Jawor en Świdnica in Polen. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/06/churches-of-peace-in-jawor-and-swidnica.html