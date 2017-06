Voetballende vissers. (Henningsvaer - Noorwegen)

Dat moest haast wel kunstgras zijn.

Toch doet dat niets af aan de schoonheid van het voetbalveld van het dorp Henningsvaer op een eilandje van de Lofoten in Noorwegen.

Je kunt ook direct zien wat een belangrijke inkomstenbron is in deze streek.

Die houten rekken ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/06/voetballende-vissers-henningsvaer.html