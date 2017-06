Laurisilva van Madeira (Portugal)







De laurisilva van Madeira is een bijzonder overblijfsel van een eerder wijdverspreid laurierbos type. Het is het grootste overgebleven gebied van laurierbos en bestaat naar schatting voor 90% uit oorspronkelijk bos.

De laurierbossen zijn van grote ecologische waarde en spelen een belangrijke rol in de hydrologische balans van het eiland.

De laurisilva van Madeira bestaat voornamelijk uit groene bomen en struiken, met vlakke, donkergroene bladeren.

Er zijn 20 soorten mos opgenomen als zeldzaam of bedreigd.

Het eiland bevat een unieke reeks planten en dieren, waaronder veel inheemse soorten, zoals de Trocazduif (lange-tenen duif) van Madeira.