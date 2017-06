Ongerepte Komi bossen (Rusland)







De Komi bossen bedekken 3,28 miljoen hectare toendra en bergtoendra in de Oeral en zijn een van de meest uitgestrekte gebieden van maagdelijk bos dat nog over is in Europa. Het bos strekt zich uit van de moerassen en uiterwaarden aan de voet van het gebergte en wordt vervolgens afgewisseld met subalpiene struikbossen, weiden, toendra's en rotsformaties.

De vegetatie bestaat onder meer uit coniferen, espen en berken.

De veengebieden, rivieren en natuurlijke meren worden al meer dan 50 jaar lang onderzocht en bestudeerd.

Zo zijn er belangrijke inzichten verworven in de natuurlijke processen die van invloed zijn op de biodiversiteit van de taiga. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Komi bossen in Rusland. ...... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/06/virgin-komi-forests-russia.html