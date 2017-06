Ingen (Gelderland)

Ingen is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland.

Het dorp valt sinds 1999 onder deze gemeente.

Daarvoor viel het van 1818 tot 1999 onder de gemeente Lienden en daarvoor, van 1811 tot 1818 onder de gemeente Maurik.

