Menselijk falen: Waterleiding Guadalajara, Mexico.







Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft soms grote gevolgen. Ook professionals gaan af en toe behoorlijk de fout in. Bij de aanleg van de waterleiding in Guadalajara denkt de aannemer slim te zijn.

Hij legt buizen lekker dicht over een pijp van oliebedrijf Pemex.

