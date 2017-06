Santiago de Compostela (Spanje)







Bedevaarten waren een essentieel onderdeel van het West-Europese geestelijke en culturele leven tijdens de Middeleeuwen. Santiago de Compostela is een beroemd bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje en het werd een symbool in de strijd van de Spaanse christenen tegen de islam.

De stad werd aan het eind van de 10e eeuw verwoest door de moslims, maar volledig herbouwd in de volgende eeuw.

Met zijn romaanse, gotische en barokke gebouwen is de oude binnenstad van Santiago een van 's wereld mooiste stedelijke gebieden.

De oudste monumenten zijn gegroepeerd rond het graf van Sint Jacob en de kathedraal die de opmerkelijke Pórtico de la Gloria bevat.