Rhätische spoorweg (Zwitserland)







Het Rhätische spoorweggebied brengt twee historische spoorlijnen samen die de Zwitserse Alpen doorkruisen via twee bergpassen. De Albula spoorlijn werd in 1904 geopend in het noordwestelijke deel en is 67 kilometer lang.

Het beschikt over een indrukwekkende reeks van bouwwerken, waaronder 42 tunnels en overdekte galerijen en 144 viaducten en bruggen.

De Bernina spoorlijn heeft 13 tunnels en galerijen en 52 viaducten en bruggen.

Het gebied is een voorbeeld van hoe het spoor gebruikt is om de isolatie te doorbreken van de nederzettingen in de centrale Alpen begin 20e eeuw.

