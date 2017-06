Olympisch Nationaal park (Verenigde Staten)







Het Olympisch Nationaal park in het noordwesten van de staat Washington, is bekend om z'n diversiteit van ecosystemen. Met gletsjers bedekte toppen worden afgewisseld door uitgestrekte bergweiden.

Het is omgeven door een omvangrijk gematigd regenwoud.

Elf grote riviersystemen voeren het water uit de Olympische bergen af, waarmee het een goed leefgebied vormt voor anadrome vissen.

Daarnaast bevat het Nationaal park 100 kilometer woestijn en is het rijk aan inheemse en endemische dier- en plantensoorten, waaronder de bedreigde noordelijke gevlekte uil, de gemarmerde murrelet (een soort alk) en de stierforel. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Olympisch Nationaal Park in de VS. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/06/olympic-national-park-united-states.html