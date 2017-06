Munnekezijl (Friesland)







Munnekezijl is het meest oostelijk gelegen dorp van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp telt bijna 500 inwoners, waarvan zo'n 400 in de kern en de rest in de verspreide huizen eromheen. 5 foto's van Munnekezijl. http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/06/munnekezijl-friesland.html