Historisch centrum van de stad Diamantina (Brazilie)







Diamantina is een koloniaal stadje, gelegen als een juweel in een ketting van rotsachtige bergen. Het herinnert aan de exploitatie van diamantzoekers in de 18e eeuw en getuigt van de overwinning van de mens op zijn omgeving door culturele en artistieke inspanningen.

De stad ligt op de helling van een heuvel met een hoogteverschil van 150 meter in de staat Minas Gerais, 350 kilometer van Belo Horizonte en 710 kilometer van Brasilia.

Het land van de Diamantina regio bestaat voornamelijk uit kwartsitische rotsen en leisteen.

Hieraan dankt het gebied zijn bergachtige en kleurrijke uiterlijk en arme poreuze grond met rotsplanten.