Philipsdam







Deze Philipsdam, achter in de Oosterschelde, is een zegen voor de oesterteelt in Yerseke. Door de dam kan het water bij de Oosterschelde bij vloed niet ver weg, zodat het stijgt en het verschil met eb behoorlijk is.

