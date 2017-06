Oude stad van Lunenburg (Canada)







Lunenburg is het best bewaarde voorbeeld van een Britse koloniale nederzetting in Noord-Amerika. De oude stad werd in 1753 gesticht en heeft haar oorspronkelijke ontwerp en uitstraling behouden.

Het ontwerp is gebaseerd op een rechthoekig rasterpatroon opgesteld in het land van herkomst (Groot-Brittannië).

Door de zorg voor de houten huizenarchitectuur – waarvan sommige dateren uit de 18e eeuw – zijn de bewoners erin geslaagd om de identiteit van de stad veilig te stellen door de eeuwen heen.

De economische basis van de stad is van oudsher de Atlantische visserij.